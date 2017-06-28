Редик не будет подписывать с «Клипперс» новый контракт

Атакующий защитник Джей Джей Редик не станет подписывать новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает обозреватель ESPN Брайан Виндхорст.

В прошедшем регулярном первенстве Редик набирал в среднем по 15,0 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи за игру. В плей-офф его показатели равнялись 9,1 очка, 1,7 подбора и 0,9 передачи за матч.

Редик провёл в составе «Клипперс» четыре последних сезона. До этого он выступал за «Орландо Мэджик» и «Милуоки Бакс».

Ранее стало известно, что «Клипперс» покинет разыгрывающий Крис Пол.