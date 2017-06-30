Дж. Батлер: каждый может высказать мне своё мнение. Мой номер – 773 899 6071

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер не собирается избегать прямого общения с болельщиками, даже если оно будет неприятным.



«Кто-то должен брать ответственность на себя. В том числе и ответственность за поражения. Я буду таким человеком и не боюсь этого. Каждый имеет право высказать мнение. У меня в кармане лежит телефон. Если кому-то есть что мне сказать – звоните, не стесняйтесь. Мой номер – 773 899 6071», – цитирует Батлера ESPN.



При этом названный номер не является тем, которым защитник пользуется наиболее часто.