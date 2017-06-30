Зубков покинул «Локомотив-Кубань»

Мощный форвард Андрей Зубков не будет продлевать контракт с «Локомотивом-Кубань», сообщает официальный сайт клуба.

26-летний Зубков провёл в «Локомотиве» всю предыдущую профессиональную карьеру. С 2009 года он выступал за молодёжную команду клуба, а с 2011-го – за основной состав. За этот период форвард отыграл 51 матч в Евролиге, 51 матч в Еврокубке и 148 матчей в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне он выполнял функции капитана команды. В составе краснодарцев Зубков становился победителем Еврокубка и участником «Финала четырёх» Евролиги.