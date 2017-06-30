Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зубков покинул «Локомотив-Кубань»

30 июня 2017, пятница. 11:56. Баскетбол

Мощный форвард Андрей Зубков не будет продлевать контракт с «Локомотивом-Кубань», сообщает официальный сайт клуба.

26-летний Зубков провёл в «Локомотиве» всю предыдущую профессиональную карьеру. С 2009 года он выступал за молодёжную команду клуба, а с 2011-го – за основной состав. За этот период форвард отыграл 51 матч в Евролиге, 51 матч в Еврокубке и 148 матчей в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне он выполнял функции капитана команды. В составе краснодарцев Зубков становился победителем Еврокубка и участником «Финала четырёх» Евролиги.

Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ПБК Локомотив-Кубань Андрей Зубков
Новости. Баскетбол
30 июня 2017, пятница
12:19 Ведищев: прошедший сезон показал, что Зубкову пора сменить остановку
12:12 Зубков: спасибо «Локомотиву», но перемены всё же должны произойти
12:02 Астахов: Барцокас проявил наибольшую заинтересованность в работе в «Химках»
11:56 Зубков покинул «Локомотив-Кубань»
11:28 Георгиос Барцокас стал новым главным тренером «Химок»
11:02 Превышение порога налога на роскошь вынуждает «Уорриорз» расстаться с Игудалой
10:50 Дж. Батлер: каждый может высказать мне своё мнение. Мой номер – 773 899 6071
10:40 «Милан» предлагает Аарону Джексону двухлетний контракт на $ 2,4 млн
09:54 «Нью-Йорк» рассматривает возможность нанять Дэвида Гриффина
09:24 «Локо» и УНИКС попали в первую корзину жеребьёвки Еврокубка, «Зенит» – во вторую
09:17 Блэйк Гриффин проведёт переговоры с «Финиксом»
01:08 Елевич: «Локомотив-Кубань» может бороться за попадание в Евролигу через Лигу ВТБ
00:42 «Финикс» и «Сакраменто» заинтересованы в услугах Миллсэпа
29 июня 2017, четверг
23:57 В «Бостоне» не готовы принять условия «Индианы» по обмену Джорджа
23:21 Перегудов: уверены, ЦСКА будет играть в «ВТБ Арена парк» в Евролиге
22:36 Пау Газоль — о Евробаскете: каждый турнир может стать последним
21:35 Майки Стивена Карри и Леброна Джеймса остаются самыми продаваемыми в НБА
20:24 Д. Батлер пытается убедить Лоури перейти в «Миннесоту»
20:15 «Химки» подтвердили уход Ивановича
19:34 Мба а Муте отказался от опции продления контракта с «Клипперс»
18:50 18-летний форвард Лопатин подписал пятилетний контракт с ЦСКА
18:21 Элегар договорился о подписании контракта с «Локомотивом-Кубань»
17:53 «Химки» близки к подписанию контракта с Зубковым
17:46 Иванович покинет пост главного тренера «Химок» и возглавит «Црвену Звезду»
17:27 Дж. Батлер: узнал об обмене в «Миннесоту», когда играл в карты
16:49 Пелинка: предстоящий сезон не будет для «Лейкерс» перестроечным
15:54 Игроки ЦСКА де Коло и Вестерманн — в расширенном составе сборной Франции на ЧЕ
15:54 Тэйлор Рочести покинул «Локомотив-Кубань»
15:41 Дж. Уильямс пропустит 6-8 месяцев из-за травмы колена, полученной в лиге BIG3
15:36 Драгич, Рэндольф и Дончич — в расширенном составе сборной Словении
15:22 Лига ВТБ представила видео лучших моментов с участием Карасёва в сезоне-2016/17
14:53 Брук Лопес: Нэнс должен был получить приз за данк года, я видел его лучше других
14:26 Лига ВТБ представила видео лучших моментов с участием Миннерата в сезоне-2016/17
14:01 Пирс: хочу создать свою команду вместе с Брайантом и Гарнеттом в лиге BIG3
13:56 В «Зените» рассказали о селекционной работе клуба
13:38 «Милан» объявил о назначении Пьяниджани на пост главного тренера
13:19 Джини Басс: мне нравится, как М. Джонсон и Р. Пелинка изменили состав «Лейкерс»
12:54 Моргунов: новички ЦСКА способны заменить Теодосича
12:28 ЦСКА планирует подписать разыгрывающего и центрового
12:24 Кенни Смит: «Хьюстон» не стал суперкомандой, заполучив Пола
11:25 «Химки» объявили о переходе Дженкинса
11:17 Хэйворд планирует встретиться с «Майами», «Бостоном» и «Ютой»
11:13 Мори: вы либо участвуете в гонке вооружений, либо остаётесь в стороне
10:51 Стивенсон хочет, чтобы Джордж остался в «Индиане»
10:28 Дерозан: буду уважать любое решение Кайла Лоури
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017