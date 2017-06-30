Астахов: Барцокас проявил наибольшую заинтересованность в работе в «Химках»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал изменения на тренерском мостике команды.



«В первую очередь, хочу поблагодарить Душко Ивановича за полтора года совместной работы. Он запомнится всему нашему клубу своим профессиональным отношением к делу, настойчивостью, требовательностью, особым видением баскетбола. Душко навсегда стал частью семьи «Химок». Мы искренне его благодарим и желаем новых успехов в тренерской карьере.



На должность главного тренера на первом этапе мы рассматривали много кандидатов, позже остановились только на нескольких кандидатурах, и среди них наибольшую заинтересованность проявил именно Георгиос Барцокас. Этот специалист хорошо известен в России, имеет большой опыт и солидные достижения, в числе которых победа в Евролиге. Мы провели ряд встреч с наставником, после чего приняли решение о старте нашего сотрудничества. В данный момент вместе с уже новым главным тренером мы ведём активную селекционную работу», – цитирует Астахова официальный сайт клуба.