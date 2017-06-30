Сын Дэнни Эйнджа убеждает Гордона Хэйворда не переходить в «Бостон»

Сын генерального менеджера «Бостон Селтикс» Дэнни Эйнджа Тэннер публично агитирует лёгкого форварда Гордона Хэйворда остаться в «Юте Джаз», сообщает ESPN. Тэннер Эйндж, который баллотируется в конгресс штата Юта, разместил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» ссылку на статью, рассказывающую о высоких налогах для миллионеров в штате Массачусетс, где базируются «Селтикс».

Сам Дэнни Эйндж не имеет права контактировать с Хэйвордом и обсуждать его возможные действия до того, как форвард 1 июля официально получит статус свободного агента.