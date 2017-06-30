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Теодосич близок к переходу в «Чикаго»

30 июня 2017, пятница. 18:07. Баскетбол

Сербский разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич близок к подписанию контракта с «Чикаго Буллз». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Тони Джонс.

Несколько дней назад игрок подтвердил, что с большой долей вероятности покинет ЦСКА и попробует свои силы в НБА. Кроме «Чикаго» серьёзный интерес в услугах Теодосича проявляет «Юта Джаз», «Бруклин Нетс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз».

В минувшем сезоне Евролиги серб принял участие в 29 матчах, набирая в них в среднем по 16,1 очка, раздавая по 6,8 передачи и собирая по 2,1 подбора.

«Чикаго» проявляет серьёзный интерес к Теодосичу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПБК ЦСКА Чикаго Буллз Милош Теодосич
Новости. Баскетбол
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