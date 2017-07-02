Зубков: если все будут здоровы, Россия станет бороться за медали Евробаскета

Мощный форвард «Химок» Андрей Зубков оптимистично оценивает шансы сборной России на предстоящем Евробаскете-2017, если в строю окажутся все её лидеры.



«Если все будут живые и здоровые, думаю, мы будем бороться за медали. Под всеми я подразумеваю Тимофея Мозгова, Алексея Шведа, Виталия Фридзона, Андрея Воронцевича. В таком случае нам многое по силам», – сказал Зубков в интервью «Чемпионату».



На первом этапе Евробаскета-2017 сборная России сыграет в группе D с командами Сербии, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании.

Зубков: уважаю Моню, но собираюсь забрать у него игровое время Новичок «Химок» Андрей Зубков – о расставании с «Локо», главном качестве Барцокаса и ожидания от сборной России на Евробаскете.