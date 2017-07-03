Данки Джеймса и трёхочковый Дюранта – среди 50 лучших моментов плей-офф НБА

НБА представила видео, посвящённое 50 лучшим моментам прошедшего плей-офф. В их число вошли сокрушительные данки лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и форварда «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера, трёхочковый форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, блок-шот защитника «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили, роскошная передача разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла, а также эффектные проходы защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и лидера «Уорриорз» Стивена Карри.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.