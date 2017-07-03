Лэнгфорд и Колом останутся в УНИКСе

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о трансферных планах клуба. В частности, он сообщил, что в команде останутся ключевые защитники Кит Лэнгфорд и Хоакин Колом.



«Кит Лэнгфорд, Хоакин Колом, Антон Понкрашов остаются на следующий сезон. Костас Каймакоглу, наверное, тоже, но он пока лечится», — цитирует Богачёва «Р-Спорт».



Ранее стало известно, что защитник Антон Понкрашов подписал с УНИКСом новый контракт по системе «2+1». Лэнгфорд был удостоен награды самому результативному игроку Евролиги по итогам сезона-2016/17.