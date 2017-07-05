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Пять членов Европарламента поддержали новый календарь ФИБА

5 июля 2017, среда. 22:11. Баскетбол

Пять членов Европарламента выступили в поддержку календаря ФИБА, при котором национальные сборные будут проводить матчи по ходу клубного сезона. Новый календарь был одобрен международной спортивной группой.

«Для нас важно гарантировать игрокам право выступать за национальные команды. Мы не хотим участвовать в спорах ФИБА и Евролиги. Мы выступаем за здоровый диалог, которые приведёт к единству в европейском баскетболе. Никакие споры руководителей не должны влиять на игроков и их игры за сборные. Мы ожидаем, что Европарламент поведёт себя соответствующе», — цитирует заявление группы Eurohoops.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
5 июля 2017, среда
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