Олиник подписал контракт на четыре года с «Майами»

26-летний канадский форвард Келли Олиник подписал контракт с «Майами Хит». По информации Bleacher Report, соглашение рассчитано на четыре года, за которые Олиник заработает $ 50 млн.

Канадец перешёл в «Майами» в статусе неограниченно свободного агента после того, как «Бостон» отказался продлевать с ним контракт. За «Селтикс» он выступал с 2013 года. В минувшем сезоне Олиник набирал в среднем 9 очков и 4,8 очка за игру.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к игроку проявляют «Атланта» и «Индиана».