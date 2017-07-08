Саврасенко: игроков уровня Антипова среди россиян на позиции форварда немного

Генеральный менеджер краснодарского «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко прокомментировал подписание «железнодорожниками» форварда УНИКСа Павла Антипова.

«Мы следили за Антиповым по ходу всего сезона и точно можем сказать, что игроков его уровня среди россиян на этой позиции не так много. За Павла говорит и его бойцовский характер. Уверен, что он отлично впишется в игровые схемы тренера Обрадовича и принесет „Локомотиву“ максимальную пользу», — сказал Саврасенко.

Ранее стало известно, что Антипов подписал с «Локо» двухлетний контракт.