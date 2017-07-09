«Зенит» объявил о подписании контракта с Рейнолдсом

Петербургский «Зенит» официально объявил о подписании контракта с разыгрывающим Скотти Рейнолдсом. Соглашение рассчитано на один сезон, игрок присоединится к команде на первых предсезонных сборах, сообщает официальный сайт «Зенита».

В прошлом сезоне 29-летний Рейнолдс выступал в составе хорватской «Цибоны». В чемпионате Хорватии он провёл 21 матч, набирая набирая 8,1 очка, 5,6 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру. В матчах Адриатической лиги его показатели равнялись 10,8 очка, 6,9 передач и 2,0 перехвата за игру.