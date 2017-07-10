Мозгов: если на земле существует рай, то это только Краснодарский край

Центровой «Бруклин Нетс» и сборной России Тимофей Мозгов признался, что жить в Лос-Анджелесе ему понравилось больше, чем в Нью-Йорке.



«Лос-Анджелес или Нью-Йорк? Я понял, что круче, чем Лос-Анджелес, места не бывает. Там есть всё, что нужно человеку для хорошей жизни. Но если на земле существует рай, то это только Краснодарский край.



Санкт-Петербург? По-настоящему родным этот город для меня так и не стал. Сразу предупреждаю, что не хочу обидеть петербуржцев. Краснодар и Химки я считаю своими, это места, куда мне хочется возвращаться. Не могу сказать, с чем это связано. Питер – классный город, но, по моим ощущениям, по степени родства это место чужое», – сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Борисовой.