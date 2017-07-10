Экс-центровой «Химок» Ловернь продолжит карьеру в «Сан-Антонио»

Центровой Жоффри Ловернь продолжит карьеру в «Сан-Антонио Спёрс», сообщает инсайдер The Vertical Шамс Чарания. Условия сделки пока не известны.

Ранее «Чикаго Буллз» отозвали квалификационное предложение Ловерню, сделав его неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне 25-летний француз набирал по 5,4 очка, совершал по 3,6 подбора за 14 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 4,7 очка и 3 подбора за девять минут в плей-офф.

Отметим, что в сезоне-2014/15 Ловернь выступал за подмосковные «Химки».