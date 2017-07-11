«Нижний Новгород» узнал потенциальных соперников по квалификации ЛЧ

11 сентября в доме баскетбола в Швейцарии прошла жеребьёвка квалификации и регулярного сезона Лиги чемпионов, по итогам которой баскетбольный клуб «Нижний Новгород» узнал потенциальных соперников по квалификации. Нижегородская команда примет участие в квалификации начиная со второго раунда, где её соперником станет победитель пары «Лулеа» (Швеция) — «Антверпен» (Бельгия). 24 сентября «Нижний Новгород» проведёт матч с победителем этой пары на выезде, ответная игра состоится 26 сентября на домашней арене нижегородцев.



Победитель этой встречи в третьем раунде встретится с польской командой «Роза Радом». Первая встреча назначена на 29 сентября (дома), вторая — 2 октября (на выезде). Победитель этого раунда получает путёвку в регулярный сезон Лиги чемпионов, который стартует 10 октября.

Если «Нижний Новгород» выйдет в регулярную сетку, то окажется в группе «С» вместе со следующими командами:



АЕК (Греция),



«Умана Рейер» (Италия),



«Олимпия» (Словения),



«Банвит» (Турция),



«Страсбур» (Франция),



«Байройт» (Германия).