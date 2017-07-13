Воронов: причины неудач УНИКСа не в тактике «Дай мяч Лэнгфорду»

Атакующий защитник «Зенита» Евгений Воронов высказал мнение о причинах поражений УНИКСа, за который он выступал в минувшем сезоне.



«Тактика «Дай мяч Лэнгфорду» приносила результат на старте сезона. Мы бились в Евролиге, неплохо шли в Единой лиге ВТБ. Тут можно посмотреть с двух сторон. Первая – если Кит забивает и мы выигрываем, значит тактика хорошая. А если мы проигрываем, то начинают говорить, что он перетягивает одеяло и нам следует изменить тактику. Но всё это не так однозначно. Вспомните бросок Теодосича в последнем «Финале четырёх». По сути, это ведь был его бросок. Забей он, и все бы говорили, что он герой. Все бы на него молились и говорили о его неординарности, а он промахнулся — и тотчас его стали упрекать и предъявлять претензии.

Может быть, мы не были готовы к такому графику в Евролиге. Перелёты и переезды, конечно, очень сильно сказались на нас. Мы проиграли такие матчи, которые обязаны были выигрывать по статусу. К примеру, мы проиграли «Енисею», приехав сразу после выездного матча с «Маккаби», – рассказал Воронов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.