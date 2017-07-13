Рондо обсудит однолетний контракт с «Нью-Орлеаном»

Разыгрывающий Рэджон Рондо 13 июля проведёт встречу с представителями «Нью-Орлеан Пеликанс». Стороны обсуждают однолетний контракт, сообщает корреспондент ESPN Зак Лоу.

В прошедшем сезоне Рондо выступал за «Чикаго Буллз» и набирал в среднем 7,8 очка, 6,7 передачи и 5,1 подбора за игру. «Пеликанс» намерены использовать его на площадке одновременно с разыгрывающим Джру Холидэем.

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан» может выменять в пару к Холидэю Реджи Джексона из «Детройт Пистонс». Рондо также интересуются «Лос-Анджелес Лейкерс».