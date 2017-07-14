До обмена в ОКС «Индиана» предлагала Джорджа «Голден Стэйт» в обмен на Томпсона

Перед обменом форварда Пола Джорджа в «Оклахома-Сити» руководство «Индианы» предлагало сделку «Голден Стэйт». По информации ESPN, «Пэйсерс» хотели получить защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона, отправив в обратном направлении Джорджа, но калифорнийцы ответили отказом.

В беседе с корреспондентом ESPN Эдрианом Войнаровским Джордж подтвердил, что переговоры о его обмене в «Голден Стэйт» обсуждались всерьёз.

«Я был бы рад этому переходу, ведь я получил бы хороший шанс побороться за чемпионство. Но боюсь, что получилось бы так же, как с переходом Криса Пола в «Лейкерс». Лига заблокировала бы сделку», – сказал Джордж.