«Финал четырёх» Лиги ВТБ сезона-2017/18 пройдёт с 8 по 10 июня

«Финал четырёх» Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 пройдёт с 8 по 10 июня 2018 года, сообщает корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов с совета Лиги. Такие сроки определены для того, чтобы избежать совпадения во времени с футбольным чемпионатом мира, который состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее на совете Лиги было принято решение определять чемпиона следующего сезона в формате «Финала четырёх» вместо серии плей-офф, как это было на протяжении пяти последних лет. Первые три сезона Лиги также использовался формат «Финала четырёх».