Карри завершил аллей-уп после комбинации с Тимберлейком и Ромо

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри завершил аллей-уп после комбинации с участием футболиста Тони Ромо и певца Джастина Тимберлейка. Все трое принимали участие в гольф-турнире знаменитостей American Century Celebrity Golf Championship, сообщает The Score.

Тимберлейк по-футбольному отдал пас Ромо, тот переадресовал баскетбольный мяч Карри, забившему сверху.

Карри – известный поклонник гольфа. В начале августа баскетболист собирается сыграть в официальном турнире «Челлендж-тура» – Ellie Mae Classic.

Видео доступно в «Твиттере» NBCS Warriors News.