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Генменеджер «Юты»: будем строить команду вокруг Гобера

16 июля 2017, воскресенье. 11:57. Баскетбол

Генеральный менеджер «Юты» Деннис Линдсей заявил, что команда будет строиться вокруг французского центрового Руди Гобера. Его слова приводит The Salt Lake Tribune.

«Нам кажется, что мы можем построить команду вокруг Руди Гобера. Это игрок уровня топ-10 и уникальный специалист по защите. Поэтому мы хотим строить команду вокруг его способностей. Мы решили, что у нас слишком много талантливых игроков, чтобы рушить всё до основания», – сказал Линдсей.

В минувшем сезоне 25-летний Гобер провёл 81 матч регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 14,0 очка и совершая по 12,8 подбора. В 9 поединках плей-офф его средняя статистика составила 11,6 очка, 9,9 подбора и 1,3 блок-шота.

В нынешнее межсезонье «Юта» потеряла главную звезду – форвард Гордон Хэйворд на правах свободного агента перешёл в «Бостон».

Источник: The Salt Lake Tribune Сообщить об ошибке
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Юта Джаз Руди Гобер
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