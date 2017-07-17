Женская сборная России завоевала бронзу Евробаскета-2017 U20

Женская сборная России в матче за третье место на проходящем в Португалии чемпионате Европы U20 выиграла у команды Франции со счётом 80:59.

Француженки лишь в первой четверти сумели навязать россиянкам борьбу, после чего подопечные Элен Шакировой перехватили инициативу и учинили соперницам разгром.

Франция — Россия — 59:80 (18:11, 16:26, 11:27, 14:16).

В итоге, как и в прошлом году, российские девушки завоевали бронзовые награды. Причём оба раза российская команда проиграла только один матч — полуфинал со сборной Испании.

Испанки стали победительницами турнира, в финале обыграв словенок со счётом 73:63.