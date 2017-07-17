Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук признан самым стильным спортсменом мира по версии Sports Illustrated.

В топ-10 также попали форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс (пятое место), атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд (седьмое место) и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала (девятое место). Самой стильной баскетболисткой стала Скайлар Диггинс-Смит.

В тройку также вошли игрок в американский футбол Виктор Крус и теннисистка Серена Уильямс. Россиянка Мария Шарапова замкнула первую десятку.

Видео доступно в «Твиттере».