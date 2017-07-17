Д. ван Ганди: Пол не усилит атаку «Хьюстона», но поможет в плей-офф

Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Джефф ван Ганди считает, что приход Криса Пола не усилит атаку «Рокетс», но поможет клубу в плей-офф.

«Объединить Пола с Харденом — большая задача. В атаке они не станут сильнее, чем в прошлом году. Тогда они были вторыми по силе в лиге по этому показателю. Они распределили роли, и все знали свои задачи. Тренер Майк Д'Антони блестяще поработал, заставив их играть стабильно.

В обмене Криса Пола будут плюсы и минусы, но теперь они лучше укомплектованы для побед в плей-офф. В плохой день Хардена у них всё равно будет доминирующий игрок", — приводит слова ван Ганди USA Today.