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Эдвардс побил рекорд «Миннесоты» по очкам в плей-офф, установленный им же 8 дней назад

Эдвардс побил рекорд «Миннесоты» по очкам в плей-офф, установленный им же 8 дней назад
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» установил новый рекорд команды по очкам в игре плей-офф (44 очка). Примечательно, что Эдвардс побил рекорд, который сам же установил восемь дней назад в первой игре серии (43 очка).

Напомним, после четырёх матчей счёт в серии между «Миннесотой» и «Денвером» равный — 2-2. В плей-офф НБА нынешнего сезона Эдвардс к настоящему моменту принял участие в восьми матчах, в которых в среднем набирал 32,1 очка, совершал 6,5 подбора и отдавал 5,6 передачи.

Энтони Эдвардс провёл фотосессию в джерси с новым номером:

Ранее форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением о сходствах между Эдвардсом и прославленным игроком НБА Майклом Джорданом.

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