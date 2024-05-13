«Начинаем всё сначала». Перасович – о победе УНИКСа в 4-м матче 1/2 ЕЛ с «Локо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команду в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в пользу казанцев со счётом 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15).

«Это был физически тяжёлый матч, как и все предыдущие в этой серии. Несмотря на то, что сегодня позволили хозяевам забрать 15 подборов в нападении, мы всё же были чуть лучше на щитах, забрав 16 отскоков под кольцом «Локомотива-Кубань». Когда мы совершаем менее 10 потерь за матч, наши шансы на победу увеличиваются. Непросто сохранять концентрацию в играх с одним и тем же соперником. Мы сравняли счёт в серии и теперь начинаем всё сначала в Казани», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.