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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Начинаем всё сначала». Перасович – о победе УНИКСа в 4-м матче 1/2 ЕЛ с «Локо»

«Начинаем всё сначала». Перасович – о победе УНИКСа в 4-м матче 1/2 ЕЛ с «Локо»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команду в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в пользу казанцев со счётом 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
68 : 85
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Барфорд - 16, Акун-Пёрселл - 15, Миллер - 15, Мартюк - 6, Уайт - 5, Ндур - 4, Елатонцев - 4, Узинский - 3, Темиров, Квитковских, Андерсон, Емченко
УНИКС: Димитриевич - 20, Рейнольдс - 18, Лабери - 13, Найт - 11, Грин - 11, Д. Кулагин - 6, Беленицкий - 3, Воронцевич - 3, Зайцев, Стуленков, Одиноков

«Это был физически тяжёлый матч, как и все предыдущие в этой серии. Несмотря на то, что сегодня позволили хозяевам забрать 15 подборов в нападении, мы всё же были чуть лучше на щитах, забрав 16 отскоков под кольцом «Локомотива-Кубань». Когда мы совершаем менее 10 потерь за матч, наши шансы на победу увеличиваются. Непросто сохранять концентрацию в играх с одним и тем же соперником. Мы сравняли счёт в серии и теперь начинаем всё сначала в Казани», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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