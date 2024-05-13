«Устал на это смотреть». Перкинс раскритиковал Руди Гобера за игру в плей-офф

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года Кендрик Перкинс высказался о центровом »Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобере.

«Разве Руди Гобер не лучший оборонительный игрок года в НБА? Почему он всегда получает эту награду в регулярном чемпионате, а в плей-офф становится слабым местом в обороне? Я устал смотреть на то, как он играет», — сказал Перкинс в эфире Get Up.

Напомним, во втором раунде плей-офф НБА «Миннесота» встречается с клубом «Денвер Наггетс». После четырёх матчей счёт в серии ничейный — 2-2. В плей-офф НБА нынешнего сезона Гобер к настоящему моменту принял участие в семи играх, в которых в среднем набирал 11,9 очка, совершал 10,7 подбора и отдавал 1,6 передачи.

Виктор Вембаньяма и Руди Гобер обмениваются джерси после матча: