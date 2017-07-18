Никита Баринов возвращается в «Зенит»

БК «Зенит» достиг договорённости о подписании контракта с российским баскетболистом Никитой Бариновым. Соглашение с российским форвардом рассчитано на один год, сообщается на официальном сайте питерской команды.



Баринов уже выступал в «Зените» в сезоне-2015/16, когда в составе сине-бело-голубых россиянин стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ и финалистом Кубка России. Минувший сезон форвард провёл в пермской «Парме».



За свою карьеру Баринов также успел поиграть за такие клубы, как «Триумф», «Ювентус» и «Рязань».