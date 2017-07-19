Корстин: сбросить ЦСКА с трона — не самоцель нового формата чемпионата Лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что идея изменения формата чемпионата с проведением «Финала четырёх» напрашивалась давно.



«Идея проведения «Финала четырёх» давно витала в воздухе. Многие говорили, что не хватает интриги именно в решающей стадии чемпионата. «Финал четырёх» должен стать в первую очередь баскетбольным праздником для болельщиков. Сбросить ЦСКА с трона — это не самоцель нового формата, как многие считают. В Лиге есть ещё 12 клубов. Мы осознаём, что со спортивной точки зрения «Финал четырёх» во многом лотерея, но это лотерея для сильнейших. Я прекрасно понимаю, что всё может решиться в одном матче и это не всегда справедливо. В прошлом я сама участвовала в 14 «Финалах четырёх» — при этом становилась чемпионом лишь трижды! Побеждает тот, кто лучше готов и сконцентрирован в решающий момент. Но если мы обсуждаем развитие Лиги как маркетингового продукта, то такой формат привлечёт дополнительный интерес болельщиков, СМИ, ТВ и спонсоров не только к Лиге, но и к баскетболу — нашему любимому виду спорта», — цитирует Корстин «Российская газета».