ЦСКА расстанется с Лазаревым и Коробковым

Московский ЦСКА покинут российские центровые Иван Лазарев и Павел Коробков. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают «Известия».

Срок договора Коробкова истёк по окончании сезона-2016/17. По соглашению с Лазаревым предусматривалась опция продления контракта на два года, однако клуб решил ей не пользоваться.

26-летний Коробков перешёл в ЦСКА из «Нижнего Новгорода» в июле 2014 года. В составе «армейцев» он стал чемпионом Евролиги и трёхкратным чемпионом Лиги ВТБ.

Лазарев попал в ЦСКА в 2015 году. За два года с красно-синими он выиграл Евролигу и две золотые медали Лиги ВТБ. Средние показатели игрока в сезоне-2016/17 — 3,8 очка, 1,7 подбора при рейтинге эффективности 4,7.