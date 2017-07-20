Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Локомотив-Кубань» расстался с Дженнингом

20 июля 2017, четверг. 18:48. Баскетбол

«Локомотив-Кубань» официально объявил об уходе защитника Мэтта Дженнинга.

Американец перешёл в краснодарский клуб в середине сезона-2015/16, сыграл в 70 матчах во всех турнирах, завоевал бронзу Евролиги и вместе с командой дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ.

Мэтт стал одним из тех игроков, вокруг кого строилась новая команда. По ходу сезона он передвинулся на непривычное для него место разыгрывающего защитника, где превратился в настоящего лидера краснодарцев.

Ранее стало известно, что «Локомотив-Кубань» согласовал контракт с американским разыгрывающим Джо Рэгландом.

Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ПБК Локомотив-Кубань Мэтт Дженнинг
Новости. Баскетбол
20 июля 2017, четверг
18:48 «Локомотив-Кубань» расстался с Дженнингом
18:09 Даудэлл пополнил состав «Енисея»
17:51 Вздыхалкин перешёл в «Парму»
17:33 «Нью-Йорк» недоволен предложением «Хьюстона» по Энтони
16:58 Ерёмин: Коробкову и Лазареву не хватило опыта, чтобы закрепиться в ЦСКА
16:49 Теодосич: думаю, что я смогу найти себя в «Клипперс»
16:07 «Бостон» договорился о контракте с Шейном Ларкиным
15:06 Дюрант посетит Индию с целью популяризации НБА
14:05 Ведищев: никто из игроков не приходил в «Локомотив» со звёздным статусом
13:41 «Локомотив-Кубань» согласовал контракт с американцем Джо Рэгландом
13:09 Марбери: предстоящий сезон станет последним в моей карьере
12:34 ЦСКА расстанется с Лазаревым и Коробковым
12:02 Барцокас: надеюсь, Томас впишется в команду
11:56 «Химки» подписали двухлетний контракт с Малкольмом Томасом
11:31 Джеймс Джонс стал вице-президентом «Финикса» по баскетбольным операциям
10:59 Макколлум: с Энтони «Портленд» станет одной из трёх лучших команд на Западе
10:24 Рондо заработает за следующий сезон $ 3,3 млн
10:20 Айверсон: «Филадельфия» выйдет в плей-офф в предстоящем сезоне
09:58 Уэйд: игроки, пришедшие в НБА в этом году, могут повторить успех драфта-2003
09:34 Дж. Батлер: встретившись с руководством, был уверен, что останусь в «Чикаго»
00:47 Гриффин: остался в «Клипперс» без сомнений, хочу закончить здесь карьеру
00:33 Редик: «Хьюстон» предлагал мне больше денег, чем «Филадельфия»
19 июля 2017, среда
23:14 «Бостон» официально объявил о переходе Бэйнса
22:12 Айверсон: «Голден Стэйт»? Никогда не думал о выступлении в суперкоманде
21:20 Эмбиид: мой рейтинг в NBA 2K18 — 86? Полная чушь! Должен быть 95
20:26 «Миннесота» официально объявила о подписании контракта с Джамалом Кроуфордом
19:53 27-29 июля в Москве пройдёт «Экспо Баскет 2017»
19:21 Ирвинг: «Кливленд» сейчас в своеобразном положении
18:19 Пелинка: приход Колдуэлл-Поупа для «Лейкерс» — как манна небесная
17:29 Уджири: «Торонто» не пытается избавиться от Валанчюнаса
16:44 Корстин: сбросить ЦСКА с трона — не самоцель нового формата чемпионата Лиги ВТБ
15:34 Французский форвард Фабьен Козёр перешёл из «Бамберга» в «Реал»
15:22 Понкрашов: было бы интересно поехать на Олимпиаду в составе сборной 3х3
15:20 Понкрашов: если бы у меня не было семьи – поехал бы играть в Европу
15:14 Понкрашов: готов к любой роли в обновлённом УНИКСе
15:08 Уэлтман: Джонатон Симмонс должен показать прогресс в «Орландо»
13:57 Мэджик Джонсон: не жалею об обмене Д'Анджело Расселла
13:33 Джинобили подтвердил, что проведёт следующий сезон в «Сан-Антонио»
13:16 Беверли: я не Крис Пол
13:03 Джентри: Рондо и Холидэй будут игроками стартового состава
12:21 Войнаровски: Джордж был близок к переходу в «Кливленд»
11:58 Мутомбо: работаю над приобретением «Хьюстона»
11:05 Пирс: с этим составом «Кливленд» не способен победить «Голден Стэйт»
10:55 Погба реализовал бросок с сопротивлением Эмбиида
10:24 Чалмерс договорился с «Мемфисом» об однолетнем контракте
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017