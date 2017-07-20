«Локомотив-Кубань» расстался с Дженнингом

«Локомотив-Кубань» официально объявил об уходе защитника Мэтта Дженнинга.



Американец перешёл в краснодарский клуб в середине сезона-2015/16, сыграл в 70 матчах во всех турнирах, завоевал бронзу Евролиги и вместе с командой дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ.



Мэтт стал одним из тех игроков, вокруг кого строилась новая команда. По ходу сезона он передвинулся на непривычное для него место разыгрывающего защитника, где превратился в настоящего лидера краснодарцев.

Ранее стало известно, что «Локомотив-Кубань» согласовал контракт с американским разыгрывающим Джо Рэгландом.