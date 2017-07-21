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«Зенит» подписал контракт с американцем Уиттингтоном

21 июля 2017, пятница. 01:22. Баскетбол

«Зенит» официально объявил о переходе американского центрового Шейна Уиттингтона. Контракт с ним рассчитан на один год.

Уиттингтон родился 27 марта 1991 года в штате Мичиган. Прошедший сезон американец провёл в чемпионате Испании в клубе «Обрадойро». Шейн принял участие в 30 играх, проводя на площадке в среднем 21,5 минуты, набирая 11,7 очка, совершая 5,5 подбора. Этим летом он принял участие в Летней лиге НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс», в среднем проводя на паркете 22 минуты, набирал 10,8 очка, совершал 7,8 подбора, отдавал 1,8 передачи.

Источник: Официальный сайт БК "Зенит" Сообщить об ошибке
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