«Химки» подписали контракт с Иваном Викторовым

БК «Химки» подписал двухлетнее соглашение с атакующим защитником Иваном Викторовым, сообщает официальный сайт клуба. Планируется, что баскетболист в следующем сезоне будет привлекаться к играм за основной состав и за фарм-команду БК «Химки».

Минувший чемпионат 21-летний игрок провёл в составе БК «Нижний Новгород». В матчах чемпионата Единой лиги ВТБ Викторов провёл 6 матчей, в которых в среднем набирал 2,2 очка, делал 0,7 подбора, 0,3 передачи и 0,2 перехвата за 7:01 минут.

Также в прошлом сезоне Викторов принял участие в «Матче молодых звёзд» Единой лиги ВТБ.