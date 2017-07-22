«Зенит» сообщил о завершении трансферной кампании

Спортивный директор «Зенита» Андрей Спиридонов сообщил, что состав команды полностью укомплектован и ждать новых приобретений не стоит.

«С приобретением Уиттингтона селекция „Зенита“ завершена. Больше приобретений не будет. У нас уже есть семь иностранцев и семь россиян. Уиттингтон играет на позиции пятого-четвёртого номеров. Прыгучий, мощный, жёсткий в защите. Хорошо играет под кольцом, но может выйти и на периметр. К сожалению, он не захотел заключать контракт более чем на один год.

Думаю, что он будет основным центровым. Мы считаем, что он готов к роли лидера «Зенита», а дальше только игра покажет. Считаю, что знаковыми легионерами в нашей команде станут Симонович, Ллапровиттола и Курич.

Что касается целей, то давайте мы потом поговорим об этом. Состав новый. Ребятам ещё нужно сыграться. Мы, конечно же, будем стремиться к победам, чтобы порадовать наших болельщиков", — приводит слова Спиридонова «Спорт день за днём».