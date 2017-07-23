Кит Лэнгфорд готов вернуться в Европу после завершения сезона в Китае

Экс-защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд, решивший продолжить карьеру в Китае, дал понять, что не исключает своего возвращения в Европу, после завершения первенства в Поднебесной.

Об этом сообщил сам баскетболист посредством своей страницы в «Твиттере». По словам американца он будет готов присоединиться к любому коллективу, цвета которого будет защищать его младший брат Кевин Лэнгфорд. На сегодняшний день у последнего действующий контракт с командой итальянской СерииA2 «Агрополи».

По завершении минувшего сезона Кит Лэнгфорд покинул УНИКС, подписав однолетний контракт с «Шеньчжэнем».