Деллаведова: был удивлён, когда узнал о просьбе Ирвинга об обмене из «Кливленда»

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Мэттью Деллаведова рассказал о реакции на новость о желании бывшего партнёра по «Кливленд Кавальерс» разыгрывающего Кайри Ирвинга быть обменянным.



«Я был удивлён. Я проснулся в полшестого утра из-за акклиматизации после перелёта на Филиппины, и когда проверил новости в телефоне, то обнаружил небольшой сюрприз. Посмотрим, как будут развиваться события», – цитирует Деллаведову Inquirer.



Деллаведова был резервным разыгрывающим в составе «Кливленда», который стал чемпионом в сезоне-2015/16.