Аарон Джексон считает, что де Коло хотел бы вернуться в НБА

Экс-игрок ЦСКА Аарон Джексон полагает, что с точки зрения отношения к здоровью игрока и к его восстановлению в НБА выступать гораздо проще.

«В этом плане в НБА легче, чем в Европе. Особенно когда это касается Евролиги. Стоит посмотреть, как относятся к телу игрока в НБА, там игрок на первом месте. В Европе же у вас сперва игра в Казани, затем перелёт в Мадрид, после у вас утренняя тренировка и в этот же день вечером игра. Это очень вредит телу. В НБА вы не увидите столько тренировок. Там заботятся о вашем теле, к тому же там есть методы восстановления организма, которых всё ещё не хватает в Европе.

У Милоша были хорошие отношения с тренером, потому у него было меньше нагрузки. Но такие парни, как де Коло тренировались всегда. Уверен, будь у него возможность этим летом уехать в НБА, он бы это сделал", — приводит слова Джексона Eurohoops.