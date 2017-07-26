Найт получил разрыв крестообразных связок и может пропустить весь сезон

Защитник «Финикс Санз» Брэндон Найт получил разрыв крестообразных связок левого колена и может пропустить весь следующий сезон, сообщает на своей странице в «твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.

Минувший сезон восьмой номер драфта-2011 также провёл в команде из Аризоны. В регулярном чемпионате Найт принял участие в 54 поединках, набирая в них 11 очков, собирая 2,2 подбора и совершая 2,4 передачи. Всего же в НБА в активе 25-летнего Найта 382 матча, в которых он набирал 15,2 очка, совершал 3,3 подбора и раздавал 4,3 передачи в среднем.