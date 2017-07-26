Джеймс: нет никаких доказательств, что я стал причиной желания Ирвинга уйти

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс крайне недоволен тем, как СМИ отображают его роль в истории с желанием его партнёра разыгрывающего Кайри Ирвинга сменить команду.



«Люди, нет никаких доказательств, что я стал причиной желания Ирвинга уйти. Фу. Найдите другие источники информации. Я наслаждаюсь летним отпуском, чего и вам желаю», – написал Джеймс в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



Ранее сообщалось, что Ирвинг попросил обмена, поскольку больше не хочет играть в одной команде с Джеймсом.