Дрэймонда Грина обвиняют в нападении на двух человек прошлым летом

На мощного форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина подали в суд за нападение и акт физического насилия, сообщает АВС. Бывший член команды по американскому футболу университета Мичиган Стэйт Джермейн Эдмондсон утверждает, что 9 июля 2016 года Грин столкнулся с ним около одного из местных баров. Возник конфликт, в результате которого баскетболист и его спутники напали на Эдмондсона и его девушку Бьянку Уильямс, схватили их за шеи и прижали к стене. Затем Грин был задержан и признал свою вину.

Однако после того как об инциденте стало известно, Эдмондсону стали угрожать, и он был вынужден покинуть университет.