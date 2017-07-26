«Милуоки» старается обменять Монро и Хенсона

Руководство «Милуоки Бакс» ищет варианты для обмена центровых Грега Монро и Джона Хенсона. Клуб хочет освободить место в платёжной ведомости для контракта форварда Тони Снелла. Ранее «Милуоки» договорился со Снеллом о четырёхлетнем контракте на $ 44 млн, но он ещё не был подтверждён в офисе НБА, сообщает SLAM Online.

У Монро остался год по действующему контракту, за следующий сезон он заработает $ 17,8 млн. Контракт Хенсона рассчитан ещё на три года, за которые он заработает в сумме $ 32 млн. Следующий сезон принесёт ему $ 11,4 млн.