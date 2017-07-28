Ирвинг хочет выступать за «Нью-Йорк»

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг, который выразил нежелание выступать за команду из Огайо, хочет продолжить карьеру в составе «Нью-Йорк Никс», об этом сообщает инсайдер Пабло Торре.

«Я получил звонок, и человек, которому принадлежал голос на другом конце провода, заслуживает доверия. Он сказал мне, что Ирвинг очень хочет в „Нью-Йорк“. Он хочет вернуться домой», — приводит слова Торре NBC Sports.

Отметим, что Кайри Ирвинг вырос в Нью-Джерси, который входит в часть так называемой Нью-Йоркской агломерации.