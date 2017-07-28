Джабари Паркер: две секунды я не мог поверить, что снова получил ту же травму

Форвард «Милуоки Бакс» Джабари Паркер рассказал о процессе восстановления после повторного разрыва крестообразных связок колена, полученного в феврале.



«Две секунды я не мог поверить, что снова получил ту же травму. Это случилось, когда доктор показал мне результаты МРТ. Две секунды. А потом я подумал о том, что нужно начинать работать.

Восстанавливаться после тяжёлой травмы сложнее всего психологически. Особенно если это случается второй раз. Но этот случай помог мне серьёзнее относиться к процессу реабилитации, чем было в первый раз», – цитирует Паркера ESPN.