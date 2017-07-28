Джини Басс: никогда не понимала, зачем Митч Капчак подписал Тимофея Мозгова

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс сказала, что не одобряла решения бывшего генерального менеджера организации Митча Капчака, принятые им в прошлом межсезонье.



«Я никогда не понимала, зачем Капчак летом 2016 года подписал с Тимофеем Мозговым и Луолом Денгом долгосрочные контракты. Наше с Митчем видение развития «Лейкерс» настолько разнилось, что я даже не могу найти объяснение его действиям», – цитирует Басс Orange County Register.



В нынешнем межсезонье «Лейкерс» уже обменяли Мозгова в «Бруклин Нетс» и ищут возможность избавиться от Денга.