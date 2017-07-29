Фульц: «Филадельфия» планирует выйти в плей-офф в предстоящем сезоне

Разыгрывающий защитник «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фульц считает, что его клуб сможет оказаться в числе лучших восьми команд Восточной конференции в сезоне-2017/18.



«Мы собираемся выйти в плей-офф в предстоящем сезоне. Думаю, игроки команды готовы приложить все усилия, слушать тренерский штаб. Мы должны сделать всё, что нужно для этого. Мы должны тренироваться ещё усерднее, дополнительно работать в зале. Я имею в виду, мы собираемся делать всё, что нужно», – приводит слова Фульца CSN Philly.



В минувшем регулярном чемпионате «Филадельфия» одержала 28 побед. Команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Айверсон: «Филадельфия» выйдет в плей-офф в предстоящем сезоне