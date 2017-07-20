Айверсон: «Филадельфия» выйдет в плей-офф в предстоящем сезоне

Экс-игрок «Филадельфии Сиксерс» Аллен Айверсон считает, что его родной клуб сможет оказаться в числе лучших восьми команд Восточной конференции в сезоне-2017/18.



«Учитывая направление, в котором мы движемся, у нас светлое будущее. Нужно просто добавить к этим молодым талантливым парням пару опытных игроков, научить их играть, и всё будет в порядке. Мы выйдем в плей-офф в предстоящем сезоне», – приводит слова Айверсона The Score.



Напомним, что состав «Филадельфии» этим летом пополнился разыгрывающим Маркеллом Фульцем и защитником Джей Джей Редиком. Кроме того, после травмы восстановился 1-й пик драфта-2016 Бен Симмонс.

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