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Симонович получил травму и может пропустить Евробаскет

29 июля 2017, суббота. 18:55. Баскетбол

Новобранец «Зенита», лёгкий форвард Марко Симонович получил травму и может пропустить предстоящий чемпионат Европы по баскетболу, сообщает Eurohoops.

Пребывая в расположении сборной Сербии, игрок пожаловался на боли в большом пальце правой руки. После он покинул тренировочный лагерь и отправился в Белград, где пройдёт обследование. Официальных подтверждений из штаба сборной Сербии о травме игрока ещё не поступало.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. Сборная Сербии на групповой стадии турнира встретится с командами России, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Сборная Сербии — Баскетбол
Новости. Баскетбол
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