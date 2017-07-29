Симонович получил травму и может пропустить Евробаскет

Новобранец «Зенита», лёгкий форвард Марко Симонович получил травму и может пропустить предстоящий чемпионат Европы по баскетболу, сообщает Eurohoops.

Пребывая в расположении сборной Сербии, игрок пожаловался на боли в большом пальце правой руки. После он покинул тренировочный лагерь и отправился в Белград, где пройдёт обследование. Официальных подтверждений из штаба сборной Сербии о травме игрока ещё не поступало.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. Сборная Сербии на групповой стадии турнира встретится с командами России, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании.