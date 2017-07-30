Швед: Барцокас будет отпределять тактику, а я буду показывать, что умею

Защитник «Химок» Алексей Швед рассказал, что ещё не общался с новым главным тренером Георгиосом Барцокасом и не задумывается о тактических изменениях в команде.

«Нет, ещё ни разу не разговаривали. Ребята, которые работали с ним, положительно отзываются. Он – тот тренер, который знает, как выигрывать Евролигу и выходить в «Финал четырёх».



Не задумываюсь об этих моментах. Я играю на победу. Стараюсь показывать свои лучшие качества. И результат приносить, и болельщиков радовать. Я ничего особо менять не собираюсь. Главный тренер будет решать, как мы будем играть в нападении, защите, именно он определяет тактику. А я выхожу показывать играть, как умею», — заявил Швед в интервью «Чемпионату».