Антонов: в сборной России всегда семейная атмосфера

Форвард ЦСКА и сборной России Семён Антонов рассказал об атмосфере в национальной команде в преддверии Евробаскета.

«В сборной всегда здорово, я приезжаю сюда с 2011 года, на протяжении последних шести лет меняются люди, тренерский штаб, но семейная атмосфера присутствует всегда. Тренировочный процесс идет, первая неделя сложная, все болит, но игра стоит свеч. Все мысли о Евробаскете», — приводит слова Антонова официальный сайт «армейцев».

Евробаскет-2017 стартует 31 августа. Сборная России групповой этап проведёт в Стамбуле.