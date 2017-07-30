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Антонов: в сборной России всегда семейная атмосфера

30 июля 2017, воскресенье. 23:07. Баскетбол

Форвард ЦСКА и сборной России Семён Антонов рассказал об атмосфере в национальной команде в преддверии Евробаскета.

«В сборной всегда здорово, я приезжаю сюда с 2011 года, на протяжении последних шести лет меняются люди, тренерский штаб, но семейная атмосфера присутствует всегда. Тренировочный процесс идет, первая неделя сложная, все болит, но игра стоит свеч. Все мысли о Евробаскете», — приводит слова Антонова официальный сайт «армейцев».

Евробаскет-2017 стартует 31 августа. Сборная России групповой этап проведёт в Стамбуле.

Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол Семён Антонов
Новости. Баскетбол
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